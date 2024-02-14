(Аптекашева) Гыйлембану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аптекашева) Гыйлембану

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Аптекашев Зариф

Мать: Аптекашева Миннебану

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1945

Сын: Азат

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1950

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
1988
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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