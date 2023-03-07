Трегубов Ларион (Ларка) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Трегубов Григорий (Гришка)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646