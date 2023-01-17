Сучкин Фрол Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Сучкин Игнатий Петрович
Мать: Сучкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сучкин Яков Фролович
Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Сучкина Улита Фроловна
Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкина Евдокия Ивановна
Смерть
1793