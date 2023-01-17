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Сучкин Фрол Игнатьевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Сучкин Игнатий Петрович

Мать: Сучкина Пелагея Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сучкин Яков Фролович

Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Сучкина Улита Фроловна

Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сучкин Никифор Фролович

Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сучкин Дементий Фролович

Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сучкин Герасим Фролович

Мать ребёнка: Сучкина Евдокия Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкина Евдокия Ивановна

Смерть
1793
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