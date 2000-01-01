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Шабардин Лукоян Феофанович

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.

Отец: Шабардин Феофан Федотов

Мать: Хорошавина Елена Ларионовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Шабардина Марфа Лукьяновна

Мать ребёнка: - Евдокия -

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Шабардина Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: - Евдокия -

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Шабардина Елена Лукьяновна

Мать ребёнка: - Евдокия -

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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