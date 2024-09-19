Романов Василий Дмитриевич 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Василий Дмитриевич

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 1906

умер 1999

Отец
Романов Дмитрий Артемович24.09.1879 г.р.
Мать
Романов Наталья Ивановна1882 г.р.
Супруги
Романов Клавдия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Романов Евгений Васильевич1935 г.р.
Романов Юрий Васильевич1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Романов Дмитрий Артемович

Мать: Романов Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Романов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Романов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Романов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Романов) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна

Смерть
1999

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