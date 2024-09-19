Романов Василий Дмитриевич
мужской, родился 1906
умер 1999
ОтецРоманов Дмитрий Артемович24.09.1879 г.р.
МатьРоманов Наталья Ивановна1882 г.р.
Супруги
Романов Клавдия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Романов Евгений Васильевич1935 г.р.
Романов Юрий Васильевич1935 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романов Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Романов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Романов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Романов) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Романов Клавдия Ивановна
Смерть
1999