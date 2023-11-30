Глухов Анатолий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Анатолий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1962

Дата смерти

25.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Воронова Светлана Рабиковна

Рождение ребёнка
30.08.1986

Дочь: Глухова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Воронова Светлана Рабиковна

Смерть
25.09.1990

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