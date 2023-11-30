Глухов Анатолий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1962
Дата смерти25.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глухова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Воронова Светлана Рабиковна
Рождение ребёнка
30.08.1986
Дочь: Глухова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Воронова Светлана Рабиковна
Смерть
25.09.1990