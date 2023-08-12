Исаева Варвара Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
02.10.1908 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №169, стр. 44 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1908 — 31 декабря 1909 Запись о рожден... Показать все
Восприемник
01.12.1914 ст.
Рождение Анны Павловны Колыхаловой ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №7, стр. 237
Смерть
Неизвестно