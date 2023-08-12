Исаева Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Варвара Семеновна

Исаева Варвара Семеновна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Семён Николаевич

Восприемник
02.10.1908 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №169, стр. 44 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1908 — 31 декабря 1909 Запись о рожден... Показать все
Восприемник
01.12.1914 ст.
Рождение Анны Павловны Колыхаловой ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №7, стр. 237
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.