Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1968
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.1970
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1973
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1983
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич
Дубовое, Закарпатська область