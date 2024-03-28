Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1947

Отец: Жуков Яков Андреевич

Мать: Жукова (Бочкова) Мария Минаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркусь Иван Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1968

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.1970

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.04.1973

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1983

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Маркусь Иван Николаевич

Дубовое, Закарпатська область

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