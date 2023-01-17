Лаппа-Старженецкая Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1884
Дата смерти03.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1971
Смерть
03.08.1971