Постовалов Алексей 13.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалов Алексей

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 13.03.1928, Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область

умер 12.04.2000, Омская область р.п. Муромцево

Отец
Постовалов Павел ФирсовичНеизвестно г.р.
Мать
Постовалова Таисия Васильевна22.05.1907 г.р.
Супруги
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: Постовалов Павел Фирсович

Мать: Постовалова Таисия Васильевна

Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Работа или профессия
Неизвестно

шофёр

Образование
Неизвестно
Омск

Курсы шоферов

Военная служба
10.04.1949

Бракосочетание
07.10.1958

Жена: Постовалова (Иванова) Зинаида

г.Омск

барак ул.Рабочая 29 - 20 на 16 кв.м

Рождение ребёнка
05.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постовалова (Иванова) Зинаида

г.Омск
Скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2000
Омская область р.п. Муромцево

Похороны
Неизвестно
Омская область р.п. Муромцево

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