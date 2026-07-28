Постовалов Алексей
мужской, родился 13.03.1928, Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
умер 12.04.2000, Омская область р.п. Муромцево
ОтецПостовалов Павел ФирсовичНеизвестно г.р.
МатьПостовалова Таисия Васильевна22.05.1907 г.р.
Супруги
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Омск
Военная служба
10.04.1949
Бракосочетание
07.10.1958
г.Омск
Рождение ребёнка
05.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Постовалова (Иванова) Зинаида
г.Омск
Скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2000
Омская область р.п. Муромцево
Похороны
Неизвестно
Омская область р.п. Муромцево