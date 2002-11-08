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Диденко Григорий Митрофанович

Место рождения

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.03.1916

Дата смерти

08.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1916

Отец: Диденко Митрофан Ефимович

Мать: Диденко (Лавренко) Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Бирюкова (Диденко) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Диденко Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
02.10.1950

Сын: Диденко Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Диденко Екатерина Михайловна

Смерть
08.11.2002

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