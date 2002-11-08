Диденко Григорий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения02.03.1916
Дата смерти08.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1916
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Бирюкова (Диденко) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Диденко Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
02.10.1950
Сын: Диденко Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Диденко Екатерина Михайловна
Смерть
08.11.2002