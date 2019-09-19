Гумашян Давид Арменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумашян Давид Арменович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2019

Отец: не указан

Мать: Малютина Мария Николаевна

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