Корюкова (Корюкова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Корюкова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюков Павел Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Антон Павлович

Отец ребёнка: Корюков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Дима Павлович

Отец ребёнка: Корюков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корюкова (Корюкова) Наташа Павловна

Отец ребёнка: Корюков Павел Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно

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