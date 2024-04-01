Корюкова (Корюкова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корюков Павел Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корюкова (Корюкова) Наташа Павловна
Отец ребёнка: Корюков Павел Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно