Круглов Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Ульян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Иван Ульянович

Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Круглов Алексей Ульянович

Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Круглов Василий Ульянович

Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна

Смерть
Неизвестно

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