Круглов Ульян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Круглов Алексей Ульянович
Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Круглов Василий Ульянович
Мать ребёнка: Андреева Христинья Захаровна
Смерть
Неизвестно