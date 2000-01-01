Брезгина Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгина Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Брезгин Дмитрий Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгина Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Брезгин Дмитрий Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брезгин Дмитрий Федосеевич

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