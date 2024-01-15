(Лупова) Аксинья (Ксения) Лазырева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев
Kuz\'Min Usad, Arzamassky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев
Kuz\'Min Usad, Arzamassky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1850
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно