(Лупова) Аксинья (Ксения) Лазырева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лупова) Аксинья (Ксения) Лазырева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лупов Николай Филиппов

Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев

Kuz\'Min Usad, Arzamassky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лупов Михайла Филиппов

Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев

Kuz\'Min Usad, Arzamassky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1850

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лупов Егор Филиппович

Отец ребёнка: Лупов Филипп Васильев

Смерть
Неизвестно
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