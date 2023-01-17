Чулкова (Иванова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947
Отец: Иванов Василий
Мать: Иванова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
04.03.1966
Рождение ребёнка
28.03.1968
Дочь: Шалина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Чулков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1974
Дочь: Чулкова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Чулков Владимир Васильевич