Чулкова (Иванова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова (Иванова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.03.1966

Муж: Чулков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1968

Дочь: Шалина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Чулков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.12.1974

Дочь: Чулкова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Чулков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
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