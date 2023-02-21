Пургина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Михаил Петрович
Мать: Попова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пургин Константин Иванович
Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пургин Иван Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич
Смерть
Неизвестно