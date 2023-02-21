Пургина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Михаил Петрович

Мать: Попова Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Николай Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Константин Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пургин Иван Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пургин Иван Кузмич

Смерть
Неизвестно
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