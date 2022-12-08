Киселёв Николай (Герой) Давыдович 05.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселёв Николай (Герой) Давыдович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 05.03.1921, Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

умер 31.12.1980, Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Киселёв ДывыдНеизвестно г.р.
Мать
Киселёва Акулина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Киселёва (Голунова) Екатерина ПименовнаОколо 1921 г.р.
Дети
Киселёв Анатолий Николаевич?.02.1947 г.р.
Киселёв Евгений НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1921

Отец: Киселёв Дывыд

Мать: Киселёва Акулина Дмитриевна

Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

В биографии написано, что родился в деревне Карманово Демидовского района Смоленской области

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна

Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна

Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна

Бабушка Акулина не любила Катьку ( свою невестку)

Место жительства
Неизвестно
Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Место жительства
Неизвестно
Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Военная служба
С 1941 по 1945

Морская пехота. Старшина. одился 5 марта 1921 года в деревне Кармановка Демидовского района в крестьянской семье. В 1937 году окончил семь классов средней школы. Работал почтальоном в колхозе и кладовщиком в магазине. Весной 1941 года призван в Красную Армию и направлен на Черноморский флот. Начало Великой Отечественной войны встретил в школе младших командиров. Через шесть месяцев в звании старшины он прибыл в батальон морской пехоты Черноморского флота. Четырежды принимал участие в высадке морских десантов: под Новороссийском, Керчью, Анапой и в местечке Эльтиген. Старшина Киселев отличился в Керченско-Эльтигенской десантной операции. 1 ноября 1943 года за несколько десятков метров до берега первым бросился в воду и увлек за собой товарищей. Выбив противника из первых траншей, десантники закрепились на плацдарме в районе поселка Эльтиген (ныне – поселок Героевское в черте города Керчь) и удерживали его около месяца. В этих боях Киселев уничтожил из противотанкового ружья три танка, поджег самоходную баржу с 12-ю огневыми точками, лично истребил до пятидесяти солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине Киселеву было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны демобилизован. Вернулся в родные места. Жил в деревне Холм Демидовского района, работал директором совхоза «Холмовской». Награжден орденами Ленина (17.11.1943), Красной Звезды (05.11.1943), медалями. Умер 31 декабря 1980 года. Похоронен на Покровском кладбище в Демидове. Имя Н.Д. Киселева увековечено на Аллее Героев в Смоленске.

Военная награда
01.11.1943

Герой Советского Союза. В боях за освобождение Керченского полуострова уничтожил из противотанкового ружья 3 танка, поджёг самоходную баржу с 12 огневыми точками, истребил около 50 солдат и офицеров противника

Рождение ребёнка
?.02.1947

Сын: Киселёв Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна

Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Вступление в партию
1956

Член ВКП(б)/КПСС с 1956 года

Смерть
31.12.1980
Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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