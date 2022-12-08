Киселёв Николай (Герой) Давыдович
мужской, родился 05.03.1921, Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
умер 31.12.1980, Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
ОтецКиселёв ДывыдНеизвестно г.р.
МатьКиселёва Акулина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Киселёва (Голунова) Екатерина ПименовнаОколо 1921 г.р.
Дети
Киселёв Анатолий Николаевич?.02.1947 г.р.
Киселёв Евгений НиколаевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1921
Отец: Киселёв Дывыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1941 по 1945
Военная награда
01.11.1943
Рождение ребёнка
?.02.1947
Сын: Киселёв Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна
Вступление в партию
1956
Смерть
31.12.1980
В биографии написано, что родился в деревне Карманово Демидовского района Смоленской области