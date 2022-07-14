Смышляева (Белоглазова) Вера
женский, родилась 23.07.1976
Дети
Смышляев Дмитрий Михайлович2000 г.р.
Смышляев Алексей Михайлович2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2000
Сын: Смышляев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2007
Сын: Смышляев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности