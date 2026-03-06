Голицына (Прозоровская) Анна Александровна
женский, родилась 28.12.1782, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 12.12.1863, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьПрозоровская (Волконская) Анна Михайловна28.06.1749 г.р.
ОтецПрозоровский Александр Александрович1732 г.р.
Супруги
Голицын Фёдор Сергеевич20.12.1781 г.р.
Дети
Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович20.01.1810 г.р.
Голицын Сергей Фёдорович07.08.1812 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1782
Бракосочетание
?.02.1809
Рождение ребёнка
20.01.1810
Сын: Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
07.08.1812
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1813
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1814
Дочь: Куракина (Голицына) Юлия Фёдоровна
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1816
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.03.1817
Дочь: Голицына Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
05.09.1818
Сын: Голицын Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
24.08.1821
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Смерть
12.12.1863