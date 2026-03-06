Голицына (Прозоровская) Анна Александровна 28.12.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Прозоровская) Анна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.12.1782, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 12.12.1863, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Прозоровская (Волконская) Анна Михайловна28.06.1749 г.р.
Отец
Прозоровский Александр Александрович1732 г.р.
Супруги
Голицын Фёдор Сергеевич20.12.1781 г.р.
Дети
Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович20.01.1810 г.р.
Голицын Сергей Фёдорович07.08.1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1782

Отец: Прозоровский Александр Александрович

Мать: Прозоровская (Волконская) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
?.02.1809

Муж: Голицын Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
20.01.1810

Сын: Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.08.1812

Сын: Голицын Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.09.1813

Сын: Голицын Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.11.1814

Дочь: Куракина (Голицына) Юлия Фёдоровна

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.01.1816

Сын: Голицын Давид Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.183. с. 2. Метрические книги Сергиевского всей Артиллерии собора.

Рождение ребёнка
23.03.1817

Дочь: Голицына Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
05.09.1818

Сын: Голицын Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.08.1821

Сын: Голицын Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
12.12.1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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