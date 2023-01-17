Базегский Илья Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базегский Илья Евгеньевич

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

05.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1984

Отец: Базегский Евгений Петрович

Мать: Базегская Людмила Александровна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
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