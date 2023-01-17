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Базегский Илья Евгеньевич
Базегский Илья Евгеньевич
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Место рождения
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
Дата рождения
05.05.1984
Пол
Мужской
Отец
Базегский Евгений Петрович
1953 г.р.
Мать
Базегская (Шабалина) Людмила Александровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1984
Отец:
Базегский Евгений Петрович
Мать:
Базегская Людмила Александровна
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
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