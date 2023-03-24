Менщиков Василий Федорович
Место рождениядеревня Менщиково, Курганского района, Курганской области
Дата рождения01.08.1936
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Менщиково, Курганского района, Курганской области
Рождение ребёнка
21.12.1967
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Клавдия Алексеевна
Бракосочетание
11.01.1968
Жена: Клавдия Алексеевна
г. Курган, Курганская область, Россия
Смерть
1988