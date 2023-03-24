Менщиков Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенщиков Василий Федорович

Менщиков Василий Федорович

avatar

Место рождения

деревня Менщиково, Курганского района, Курганской области

Дата рождения

01.08.1936

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Менщиково, Курганского района, Курганской области
Рождение ребёнка
21.12.1967

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
11.01.1968

Жена: Клавдия Алексеевна

г. Курган, Курганская область, Россия
Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close