Свирепова (Собянина) Стефанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвирепова (Собянина) Стефанида Трофимовна

Свирепова (Собянина) Стефанида Трофимовна

Место рождения

Пермский край, деревня Березовая

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Собянин Трофим

Мать: не указана

Пермский край, деревня Березовая
Бракосочетание
23.01.1889

Муж: Свирепов Алексей Иванович

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1893

Дочь: Собянина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Свирепов Алексей Иванович

Корепинская волость, деревня Раскаты
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close