Свирепова (Собянина) Стефанида Трофимовна
Место рожденияПермский край, деревня Березовая
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Собянин Трофим
Пермский край, деревня Березовая
Бракосочетание
23.01.1889
Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1893
Дочь: Собянина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Свирепов Алексей Иванович
Корепинская волость, деревня Раскаты
Смерть
Неизвестно