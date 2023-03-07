Игонин Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения07.08.1914
Дата смерти22.10.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1914
Отец: Игонин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1938
Жена: Игонина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1938
Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1948
Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1951
Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна
Рузаевка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.04.1953
Дочь: Минаева Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна
Смерть
22.10.1985
Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край