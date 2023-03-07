Игонин Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгонин Матвей Федорович

Игонин Матвей Федорович

avatar

Место рождения

Савро-Мамышево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.08.1914

Дата смерти

22.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1914

Отец: Игонин Федор

Мать: не указана

Савро-Мамышево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.01.1938

Жена: Игонина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1938

Сын: Игонин Евгений Матвеевич

Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Игонин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1948

Сын: Игонин Валерий Матвеевич

Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1951

Сын: Игонин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна

Рузаевка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.04.1953

Дочь: Минаева Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Игонина Анна Ивановна

Смерть
22.10.1985
Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close