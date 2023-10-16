Бойко Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко Григорий Фёдорович

Бойко Григорий Фёдорович

Место рождения

предположительно Полтавская губерния

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Бойко Фёдор Петрович

Мать: Бойко София Андреевна

предположительно Полтавская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Бойко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бойко Ульяна Дмитриевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боскина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Бойко Ульяна Дмитриевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Бойко Ульяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Ульяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close