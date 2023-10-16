Бойко Григорий Фёдорович
Место рожденияпредположительно Полтавская губерния
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: Бойко Фёдор Петрович
Мать: Бойко София Андреевна
предположительно Полтавская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1907
Мать ребёнка: Бойко Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боскина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Бойко Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Бойко Ульяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Ульяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно