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Филиппов Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Федор

Мать: не указана

Смерть
1913
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