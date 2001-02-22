Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1915

Дата смерти

22.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шамигулов Файзрахман

Мать: Шамигулова Хадича

Россия
Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Бакиров Роберт Абдуллович

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Булатова Роза Абдулловна

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.11.1941

Сын: Бакиров Рим Абдуллович

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.08.1949

Дочь: Яппарова Райля Абдулловна

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
22.02.2001
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