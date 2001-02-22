Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1915
Дата смерти22.02.2001
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шамигулов Файзрахман
Мать: Шамигулова Хадича
Россия
Рождение ребёнка
02.01.1937
Сын: Бакиров Роберт Абдуллович
Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Булатова Роза Абдулловна
Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.11.1941
Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.08.1949
Дочь: Яппарова Райля Абдулловна
Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
22.02.2001