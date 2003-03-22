Граселиус Альфред (Леня) Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.12.1924

Дата смерти

22.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1924

Отец: Граселиус (Grosselis) Генрих Кристофорович

Мать: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Граселиус Владимир Альфредович

Мать ребёнка: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1953

Сын: Граселиус Вадим Альфредович

Мать ребёнка: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.03.2003
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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