Граселиус Альфред (Леня) Генрихович
Место рождения
Дата рождения13.12.1924
Дата смерти22.03.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Граселиус Владимир Альфредович
Мать ребёнка: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1953
Сын: Граселиус Вадим Альфредович
Мать ребёнка: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна
Смерть
22.03.2003