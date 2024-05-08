Франк (Равдугина) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франк (Равдугина) Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: Равдугин Матвей Васильевич

Мать: Равдугина Таисия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Франк Яков Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Франк Яков Егорович

Рождение ребёнка
15.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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