Франк (Равдугина) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Франк Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Франк Яков Егорович
Рождение ребёнка
15.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно