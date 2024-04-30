Кобзева (Татьянченко) Антонина Михайловна 11.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзева (Татьянченко) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: Татьянченко Михаил Андреевич

Мать: Таран Лидия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1973

Дочь: Лукашенко (Кобзева) Анна Николаеевна

Отец ребёнка: Кобзев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
08.04.1979

Сын: Кобзев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кобзев Николай Михайлович

Кропивницкий, Кіровоградська область

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