Кобзева (Татьянченко) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1973
Дочь: Лукашенко (Кобзева) Анна Николаеевна
Отец ребёнка: Кобзев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
08.04.1979
Сын: Кобзев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кобзев Николай Михайлович
Кропивницкий, Кіровоградська область