Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев
Место рожденияпоч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1674
Отец: Кудрявцев Сергей (Сергушка) Афонасьев
Мать: не указана
поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711