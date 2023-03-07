Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев

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Место рождения

поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Кудрявцев Сергей (Сергушка) Афонасьев

Мать: не указана

поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
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