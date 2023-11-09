(Егоринкова) Алёна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егоринкова) Алёна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоринков Егор

Мать: Елена Викторовна

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