Грищенко Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1972
Отец: Кутиков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грищенко Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
05.07.1995
Дочь: Базанова (Грищенко) Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Грищенко Андрей Анатольевич