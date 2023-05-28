Грищенко Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Светлана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

1995 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1972

Отец: Кутиков Леонид

Мать: Кутикова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищенко Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
05.07.1995

Дочь: Базанова (Грищенко) Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Грищенко Андрей Анатольевич

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