Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1868 ст.
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Изотович
Рождение ребёнка
28.01.1871 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Изотович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Федор Изотович
Рождение ребёнка
22.01.1878 ст.
Сын: Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Федор Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Изотович
Смерть
Неизвестно