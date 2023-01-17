Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кирилловна

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Место рождения

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1868 ст.

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Изотович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.01.1871 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Изотович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Федор Изотович

Рождение ребёнка
22.01.1878 ст.

Сын: Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Федор Изотович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Изотович

Смерть
Неизвестно
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