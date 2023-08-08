Черненок Софья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненок Софья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

Около 17.?.1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1931

Сын: Черненок Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненок Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненок Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненок Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненок Фёдор Иванович

Смерть
Около 17.?.1978
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
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