Черненок Софья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1929
Дата смертиОколо 17.?.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: Макар
Рождение ребёнка
15.02.1931
Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненок Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненок Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненок Леонид Фёдорович
Отец ребёнка: Черненок Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 17.?.1978