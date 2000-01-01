Обрядов Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрядов Алексей Герасимович

Обрядов Алексей Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1847

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1847

Отец: Обрядов Герасим Григорьевич

Мать: Обрядова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Климова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Обрядова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Обрядов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Обрядова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Анна Михайловна

Смерть
1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close