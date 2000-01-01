Обрядов Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1847
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1847
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Климова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Обрядова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Обрядов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Обрядова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрядова Анна Михайловна
Смерть
1909