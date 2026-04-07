Соболева Антонина Григорьевна
женский, родилась 16.10.1915, Овчух, Мценский муниципальный район, Орловская область
умерла Неизвестно
Супруги
Овсянников Семен Иванович01.02.1913 г.р.
Дети
Овсянникова Валентина СеменовнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Овчух, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Овсянников Семен Иванович
Смерть
Неизвестно