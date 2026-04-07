Соболева Антонина Григорьевна 16.10.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соболева Антонина Григорьевна

Автор
ДС
Савин Д.

женский, родилась 16.10.1915, Овчух, Мценский муниципальный район, Орловская область

умерла Неизвестно

Супруги
Овсянников Семен Иванович01.02.1913 г.р.
Дети
Овсянникова Валентина СеменовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Овчух, Мценский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Овсянников Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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