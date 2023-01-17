Рябченко (Гриценко) Анастасия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1867 и 1868
Дата смерти25.06.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1889 ст.
Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
15.04.1898 ст.
пароход Орел
Смерть
25.06.1900 ст.
Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край