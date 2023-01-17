Рябченко (Гриценко) Анастасия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябченко (Гриценко) Анастасия Косьмина

Рябченко (Гриценко) Анастасия Косьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1867 и 1868

Дата смерти

25.06.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1871 и 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1889 ст.

Муж: Рябченко Иларион Васильев

Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
15.04.1898 ст.
пароход Орел
Смерть
25.06.1900 ст.
Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close