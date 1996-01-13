Кирикова (Недобоева) Кристина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова (Недобоева) Кристина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

13.01.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1937

Сын: Кириков Александр Максимович

Отец ребёнка: Кириков Максим Андреевич

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Кирикова Нина Максимовна

Отец ребёнка: Кириков Максим Андреевич

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Максим Андреевич

Смерть
13.01.1996
Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
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