Кирикова (Недобоева) Кристина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти13.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1937
Сын: Кириков Александр Максимович
Отец ребёнка: Кириков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Кирикова Нина Максимовна
Отец ребёнка: Кириков Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1996