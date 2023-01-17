Бунакова (Бунакова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Афросинья
Отец ребёнка: Бунаков Ефим
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бунаков Ефим
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Бунаков Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунаков Ефим
Смерть
Неизвестно