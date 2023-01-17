Бунакова (Бунакова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунакова (Бунакова) Степанида

Бунакова (Бунакова) Степанида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Афросинья

Отец ребёнка: Бунаков Ефим

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бунаков Ефим

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бунаков Ефим

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Ефим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close