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Абдалов Петр Федорович

Место рождения

Траханиотово, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

23.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Абдалов Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Траханиотово, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдалова Галина Емельяновна

Военная служба
03.06.1942
Военная награда
05.03.1944
№: 20/н от: 15.03.1944 Издан: 17 шисбр Ленинградского фронта Медаль "За боевые Заслуги"
Смерть
23.07.1944
Нарва, Эстонская ССР

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