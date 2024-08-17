Абдалов Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти23.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Абдалов Федор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
03.06.1942
Военная награда
05.03.1944
№: 20/н от: 15.03.1944 Издан: 17 шисбр Ленинградского фронта Медаль "За боевые Заслуги"
Смерть
23.07.1944
Нарва, Эстонская ССР