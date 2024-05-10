Соловьев Нестер Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Нестер

Соловьев Нестер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Валерий Несторович

Мать ребёнка: Соловьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Александр Несторович

Мать ребёнка: Соловьева Анна

Смерть
Неизвестно

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