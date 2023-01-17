Копычева (Ружимова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопычева (Ружимова) Марфа Петровна

Копычева (Ружимова) Марфа Петровна

avatar

Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Копычев Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Копычев Прокофий Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Копычева Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Копычев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Копычев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Копычев Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Копычев Михей Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close