Копычева (Ружимова) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Копычев Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Копычев Прокофий Алексеевич
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Копычева Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Копычев Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Копычев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно