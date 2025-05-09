Yankovsky Igor Eduardovich 01.11.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Yankovsky Igor Eduardovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 01.11.1966, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

умер 10.02.2013, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
19.08.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Рождение ребёнка
05.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Рождение ребёнка
12.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Смерть
10.02.2013
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Причина смерти: Несчастный случай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.