Yankovsky Igor Eduardovich
мужской, родился 01.11.1966, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
умер 10.02.2013, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Рождение ребёнка
05.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Рождение ребёнка
12.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Смерть
10.02.2013
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)