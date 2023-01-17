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Полякова Анна Романовна

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Место рождения

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Полякова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Поляков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Полякова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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