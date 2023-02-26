Ильяшенко Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1991
Дочь: Ускова Карина
Мать ребёнка: Ильяшенко Марина
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Развод
Неизвестно
Жена: Ильяшенко Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильяшенко Марина