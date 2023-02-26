Ильяшенко Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко Альберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1991

Дочь: Ускова Карина

Мать ребёнка: Ильяшенко Марина

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Развод
Неизвестно

Жена: Ильяшенко Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильяшенко Марина

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