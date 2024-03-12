Бойко Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бойко Роман
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Нагорняк Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зайчук Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева
100% в 1898
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Рождение ребёнка
После 1905
Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Смерть
Неизвестно