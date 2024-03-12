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Бойко Михаил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бойко Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Нагорняк Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зайчук Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бойко Денис Михайлович

Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
100% в 1898
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бойко Федот Михайлович

Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
После 1905

Сын: Бойко Степан Михайлович

Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бойко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Смерть
Неизвестно
Рогозна, Київська область
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