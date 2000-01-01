Чередова Василиса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Софья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Рождение ребёнка
27.05.1832 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно