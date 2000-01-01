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Чередова Василиса Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чередов Севастьян Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Софья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Рождение ребёнка
27.05.1832 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Савельев

Смерть
Неизвестно
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