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Алексей Васильев

Место рождения

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Василий Иванов

Мать: не указана

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Екатерина Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Максим Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Фекла Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Лукьян Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Роман Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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