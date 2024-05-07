Алексей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Жена: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Максим Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Лукьян Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Роман Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Смерть
Неизвестно